В Протвино начали капитально ремонтировать лицей № 2. Работы проведут по федеральной программе капремонта объектов образования, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание площадью почти 6,8 тыс. кв. м расположено на улице Гагарина. Сейчас на объекте работают 32 человека. Специалисты проводят работы по демонтажу внутренних конструкций и кровли.

В ходе ремонта в здании заменят окна, обновят полы, установят новые двери, оборудуют освещение и проложат инженерные коммуникации. Также покрасят стены, приведут в порядок фасад и кровлю, установят новую мебель и технику. Работы завершатся к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев осмотрел новый корпус образовательного центра «Старт» в Видном.