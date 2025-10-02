В Пушкине проведут капремонт детского сада «Ручеек»

На 3-м Акуловском проезде, 8 Пушкинского округа проведут капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» — корпуса № 6 образовательного комплекса № 5 города Пушкино, подрядчиком стал ООО «Земстрой». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».

Здание площадью более 1 тыс. кв. м построили в 1962 году. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят фасад здания и не только. Завершить ремонт планируют в 2026 году.

