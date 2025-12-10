В Пушкино благоустроили Травинскую набережную

В Пушкино провели благоустройство Травинской набережной, которая теперь стала одним из популярных мест для прогулок у местных жителей. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Там рабочие обустроили зону отдыха с шезлонгами, кафе с торговым павильоном, игровые комплексы для детей и воркаут-зону, установили скамейки, качели и небольшой амфитеатр. У воды проложены открытые деревянные настилы. Во время работ специалисты также сохранили домик для птиц и кувшинки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.