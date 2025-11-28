В Пушкино для школьников провели «Урок Мужества»

В Пушкинском округе на базе Средней общеобразовательной школы №1 для учеников провели «Урок Мужества», он состоялся в рамках проекта «ЖИТЬ АКТИВНО!». Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница».

В рамках проекта организация запустила серию интеграционных мероприятий с участием инвалидов-колясочников, семей участников специальной военной операции и паралимпийцев. Новую встречу со школьниками провел командир танка, старший сержант Виктор Шерстнев, который в 2018 году привел свой коллектив к победе в чемпионате мира по танковому биатлону на полигоне в «Алабино».

«В период начала СВО, рискуя собой, сержант Виктор Шерстнев прикрыл подбитый танк и эвакуировал экипаж. За свой подвиг Виктор был награжден медалью Суворова. <...> В настоящий момент Виктор занимается академической греблей и уже стал бронзовым призером Кубка России в классе мужская одиночка», – добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.