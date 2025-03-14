В Пушкино к началу учебного года обновят учебный корпус техникума имени Королева

Во втором Надсоновском проезде в Пушкино продолжается капитальный ремонт учебного корпуса «Межрегионального центра компетенций — техникума имени С. П. Королева», работы планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 25 рабочих и две единицы техники. Строители завершают кровельные работы, ведется устройство фасадных конструкций, общестроительные работы — чистовая отделка помещений, укладка настенной плитки, монтаж сетей электроснабжения и слаботочных систем», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограмме за счет средств бюджета. Площадь объекта составляет более 1,5 тыс. кв. м. В ходе ремонта в нем обновят фасад здания, заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, проведут внутреннюю отделку помещений и другие работы.

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