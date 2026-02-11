В Пушкино на месте снесенных аварийных домов построят школу

В Пушкино на улице Озерной снесли четыре аварийных жилых дома — № 15 корпус 2, № 15 корпус 3 и № 15 корпус 5 1930-х годов, а также № 9 1965-го, на их месте планируют построить школу. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Общая площадь двухэтажных жилых строений составляла около 2 тыс. кв. м, они утратили эксплуатационную пригодность и были признаны аварийными. После этого в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в городе расселили жителей 24 квартир и выполнили работы по демонтажу. Специалисты завершают расчистку земельных участков и вывоз строительного мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.