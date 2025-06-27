В Пушкино направили в суд дело о ДТП с погибшим мужчиной

Пушкинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб мужчина, 39-летнего жителя Подмосковья обвинили в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 5 марта 2025 года водитель грузового тягача марки Mercedes-Benz при движении задним ходом на Ярославском шоссе в Пушкино совершил наезд на пешехода, который умер от полученных телесных повреждений. Данное дело направили в Пушкинский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.