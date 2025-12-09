В четверг, 11 декабря, в Пушкино пройдет фестиваль-форум «Мир людей с инвалидностью», мероприятие от Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» станет открытием проекта «Регион свершений и возможностей». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Участниками форума станут более 300 человек — представители ведущих всероссийских и подмосковных общественных организаций инвалидов, включая ВОИ, ВОГ, ВОС, ВОРДИ, «Опору», Ассоциации ветеранов специальной военной операции и так далее. Мероприятие пройдет на двух площадках в ТРЦ «Акварель» — «Атриум» и «Просторум». Для участников первой откроется общественная приемная, выставка современных средств реабилитации, ярмарка вакансий и информационные стенды реабилитационных центров, второй — презентации организаций и компаний, доклады представителей министерств Московской области о мерах поддержки и не только.

Для участия или оказания поддержки нужно проинформировать о своем решении руководителя проекта — Гундерова Игоря Александровича по электронной почте 9250756163@mail.ru или по телефону 8 (925) 075-61-63.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 0+