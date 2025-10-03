В Пушкино пройдет капремонт учебного корпуса образовательного комплекса

На улице Кольцовской, 2, в Пушкинском округе проведут капитальный ремонт учебного корпуса образовательного комплекса № 7, работы выполнит ООО «Триумф». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт пройдет в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и национального проекта «Молодежь и дети». Строители обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят внутренние помещения и не только. Открыть объект планируют к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.