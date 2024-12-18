В Пушкино прошел выездной прием аппарата подмосковного омбудсмена
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО]
Выездной прием представителей аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской был организован в городском округе Пушкино. В его рамках свои обращения подали восемнадцать человек.
Местных жителей волновали вопросы улучшения жилищных условий, получения удостоверения ветерана боевых действий, оказания коммунальных услуг, нарушения прав.
Как отметила Фаевская, по большей части вопросов были приняты письменные обращения. Сотрудники аппарата дали гражданам подробные разъяснения. В дальнейшем по всем вопросам проведут работу, чтобы восстановить права жителей.