В Пушкино участники СВО посетили с экскурсией племенной завод. Поездка прошла в рамках «Промышленный туризм». Передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Бойцам представили работу племзавода АО «Зеленоградское». Гости ознакомились с рабочими процессами и производством, узнали об открытых вакансиях.

На заводе содержится 2,8 тыс. голов крупного рогатого скота. Объем производства молока составляет 42 тонны в день. Штат одной фермы насчитывает 60 сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность удобного предоставления услуг бойцам СВО.