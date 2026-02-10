В Пушкино уже на 85% выполнили реконструкцию поликлиники №1 имени профессора В.Н. Розанова. О ходе работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На объекте проводятся замена коммуникаций, отделочные работы, перепланировка. На площадке ежедневно работают до 115 человек. Полное завершение работ запланировано на 2027 год.

На время реконструкции учреждение продолжает работу. Для этого здание разделили на два блока. Пока в одном велся ремонт, второй продолжал принимать пациентов. После этого медики перешли в обновленный блок, а в оставшейся части здания начались работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в Лобне работает новая поликлиника, открывшаяся в 2025 году.