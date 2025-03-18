В Пушкино возведут три корпуса в составе ЖК «Публицист»

В Пушкино продолжается строительство арт-квартала «Публицист», три новостройки в его составе возведут к концу 2026 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работа, проект реализует специализированный застройщик «НИГО-ХОЛДИНГ». Помимо этого, на территории квартала построят подземную парковку на 270 мест, пять детских садов, две школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Напомним, что следить за возведением объектов в регионе можно в приложении «Подмосковные стройки» на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.