В Пушкино ввели в эксплуатацию ВЗУ № 42 после реконструкции

Реконструированный водозаборный узел № 42 ввели в эксплуатацию в Пушкино. Как сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, объект получил соответствующее разрешение от Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Объект реконструировали по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни» с лета 2024 года. Работы завершились в декабре 2025-го.

В результате модернизации максимальная производительность водозаборного узла увеличилась до 420 кубометров в сутки. Водоснабжение улучшилось для 1,6 тыс. жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе работ в рамках модернизации объектов ЖКХ в Подмосковье.