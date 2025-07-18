В Пушкино вынесли приговор по делу мужчины, убившего и расчленившего знакомого

Пушкинский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины, который убил своего знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в своей квартире в Пушкино, в результате чего нанес своему знакомому удар ножом в область шеи. Тот умер на месте происшествия от обильной кровопотери. После этого подсудимый расчленил труп, выкинул часть останков в разных местах Пушкинского округа, другую — сжег у себя на даче.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).