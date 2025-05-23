В Пушкино завершат капремонт учебного корпуса техникума имени С. П. Королева

В Пушкино продолжается капитальный ремонт учебного корпуса Межрегионального центра компетенций — техникума имени С. П. Королева, стройготовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день строители полностью завершили демонтажные и кровельные работы, продолжаются фасадные работы, а также чистовая отделка, параллельно рабочие благоустраивают прилегающую территорию и завершают монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», завершить их планируют к началу нового учебного года.

Общая площадь здания корпуса составляет более 1,5 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, проведут внутреннюю отделку и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.