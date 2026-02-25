В Пушкинской больнице впервые провели операцию по пластике клапанов носа

В Пушкинской больнице провели первую операцию по пластике клапанов носа, передает Министерство здравоохранения Московской области. Вмешательство потребовалось 60-летней жительнице.

Так, в учреждение планово поступила на операцию женщина, у которой при вдохе западали крылья носа. Из-за этого она не могла нормально дышать.

До этого пациентке уже хирургически корректировали носовую перегородку, поэтому в этот раз врачи провели корректировку нижней носовой раковины и расширили носовой ход.

Операция длилась меньше часа и прошла успешно. Женщину уже выписали из стационара под наблюдение врачей по месту жительства.

