В Пушкинском до конца 2026 года завершат капремонт хирургического корпуса больницы

До конца 2026 года рабочие завершат капитальный ремонт хирургического корпуса Пушкинской клинической больницы им. проф. В.Н. Розанова, работы проходят поэтапно с 2023 года, чтобы не прерывать прием пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Из-за недобросовестного подрядчика работы затянулись, теперь объект передадут новому исполнителю. Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Красноцветов совместно с депутатами муниципалитета проверили ход проведения работ.

«Было принято решение кардинально развернуть ситуацию – расторгли контракты и завершили сотрудничество с прежней подрядной организацией. Общий процент выполнения работ на момент расторжения — 42 %», — сказал Красноцветов.

Ждан добавил, что ответственные лица стараются не допустить срыва сроков. В округе по Народной программе «Единой России» ведется капитальный ремонт еще двух поликлиник, а также строится новая больница в Пушкино.

