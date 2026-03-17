В Пушкинском округе началось строительство нового корпуса Образовательного центра

В Ивантеевке Пушкинского округа началось строительство нового корпуса Образовательного центра № 2, работы развернулись на улице Хлебозаводская. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик вышел на строительную площадку и приступил к устройству котлована будущего образовательного центра», - отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Министр уточнил, что строители ведут разработку котлована будущего здания, обустройство подъездных путей, установку ограждения по периметру строительной площадки. Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.

Корпус будет рассчитан на 350 мест, его площадь составит порядка 6 тыс. кв. м. В нем разместят классы, помещения библиотечно-информационного центра, кабинеты для занятий творчеством и музыкой. На прилегающей территории разместят игровые площадки для младших школьников, спортивные зоны, места для отдыха, площадки для проведения школьных мероприятий. Открыть учреждение планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.