В Пушкинском округе откроют обновленный лесопарк «Банный лес»

В Пушкинском округе завершается благоустройство лесопарка «Банный лес», его торжественное открытие состоится в субботу, 4 октября. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

На территории лесопарка обустроили пешеходные маршруты и велодорожки, зоны для спокойного отдыха, игровые площадки с современными и безопасными комплексами, площадку для воркаута, скейт-парк. Там также установят малые архитектурные формы, включая декоративные беседки и фонари, светильники, систему видеонаблюдения. Посетителям будут доступны санитарные зоны с туалетами и специальной комнатой для матерей и детей, а также парковка с подъездом и местами для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.