В Пушкинском округе почти наполовину завершили капремонт детского сада «Ручеек»

В 3-м Акуловском проезде в Пушкинском округе продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5, строительная готовность объекта достигла 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», в них задействованы 20 рабочих и две единицы техники. Они ведут внутренние отделочные работы, замену устаревших инженерных коммуникаций, фасадные работы.

Здание построили в 1962 году, его площадь превышает 1 тыс. кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только. Открыть учреждение планируют до конца 2026 года.

