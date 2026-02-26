В Пушкинском округе возведут дома в ЖК «Публицист»

Компания DOGMA продолжает реализацию первого этапа строительства ЖК «Публицист» в Пушкинском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе №12 завершились монолитные работы, в корпусе №7 – устройство фундаментной плиты. Кроме того, работы проходят в корпусах №10 и №11.

Застройщик также ведет строительство инженерной инфраструктуры, готовность котельной достигла 90%. Жилой квартал предусматривает возведение четырех этапов строительства, он будет включать 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две общеобразовательных школы, пять детских садов, поликлинику и всю необходимую социальную и коммерческую инфраструктуру.

