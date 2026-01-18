В Пушкинском провели рабочую встречу с активистами местного отделения Ассоциации ветеранов СВО

В Пушкинском округе депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула провели рабочую встречу с активистами местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках встречи участники обсудили текущую деятельность организации, в том числе патриотические уроки в школах и системную работу по социальной и гуманитарной поддержке бойцов, а также наметили совместные планы на 2026 год. Кроме того, в рамках мероприятия прошло вручение государственной награды — знака отличия ордена Святого Георгия IV степени — воину Владимиру Сюлатову.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.