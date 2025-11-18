В Пушкинском ретейлер планирует расширить логистический центр

Строительство нового склада с особым температурным режимом для хранения скоропортящейся продукции позволит увеличить среднесуточный грузооборот логистического центра «Гиперглобус» в Пушкинском округе более чем на 25%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход возведения объекта. Его стройготовность достигла 38%, строители выполняют кровельные и фасадные работы. Завершить строительство планируют весной 2026 года.

В реализацию проекта вложат около 3 млрд руб, площадь склада превысит 16,5 тыс. кв. м. В нем будут временно хранить, а затем распределять в магазины сети овощи и фрукты, птицу, рыбные пресервы. Кроме того, там оборудуют зоны приемки, проезда, отгрузки и распределения, помещение контроля качества продукции. Здание станет третьим на территории логоцентра ретейлера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.