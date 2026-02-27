В Пушкинском состоится премьера спектакля «Любовь и голуби»

Пушкинский музыкально-драматический театр готовится к новой премьере – спектаклю «Любовь и голуби», зрители увидят его в мае 2026 года. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Первую читку пьесы Владимира Гуркина на стихи Сергея Плотова для артистов театра провел автор постановки, композитор, дирижер и актер, заслуженный артист России, член Союза Композиторов России и Союза Театральных деятелей России Андрей Семенов. По его словам, новый постановка не должна стать калькой с фильма Владимира Меньшова.

Режиссером-постановщиком выступит художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра, заслуженный работник культуры Московской области Борис Урецкий, на сцене выступят ведущие артисты театра. Отметим, что постановку создают в рамках программы «Театры малых городов» федерального партийного проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.