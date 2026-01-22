В Пушкинском стартовал капремонт Софринского образовательного комплекса

В мкр. Софрино-1, д. 55, деревни Нововоронино городского округа Пушкинский стартовал капитальный ремонт Софринского образовательного комплекса, подрядчик ведет демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В школе обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, строителям также предстоит благоустроить прилегающую территорию и установить новую мебель и оборудование. Ремонт проведут в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», его завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.