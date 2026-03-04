В Пушкинском взяли на контроль ДТП с пассажирским микроавтобусом

Пушкинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с пассажирским микроавтобусом, которое произошло возле поселка Софрино утром в среду, 4 марта, при выезде на 41-й км автодороги А-107. Там столкнулись пассажирская «Газель» и грузовое авто. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, предварительно погибли два пассажира микроавтобуса, травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек, включая подростка 12 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту могут возбудить уголовное дело по ст. 264 УК РФ. На месте происшествия с целью координации действий экстренных служб и правоохранительных органов работает Пушкинский городской прокурор Михаил Атальянц.

