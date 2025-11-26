В Пушкинском взяли на контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибла девочка
Фото: [Прокуратура Московской области]
Пушкинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером во вторник, 25 ноября. 41-летняя водительница автомобиля марки «КИА» начала движение с парковочного места на Степаньковском шоссе в рабочем поселке Правдинский и совершила наезд на ребенка, которая обходила машину. В результате полученных травм девочка умерла в медицинском учреждении.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
