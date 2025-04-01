В Раменской больнице прооперировали пациента с разрывом опухоли в почке

Специалисты Раменской больницы спасли мужчину, у которого лопнула опухоль в почке. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили жителя в возрасте 43 лет в критическом состоянии. Мужчина жаловался на сильные боли в пояснице. В ходе обследования у него выявили забрюшинную гематому объемом более 1,5 л, а также кровоизлияние в опухоль почки больших размеров. Диаметр образования составлял около 18 см — это почти вдвое больше, чем сам орган.

Пациента экстренно направили на операцию. Врачи удалили левую почку вместе с новообразованием, устранили гематому и остановили кровотечение. Операция длилась два часа и прошла успешно.

Для пациента диагноз стал настоящим сюрпризом, так как он даже не подозревал, что у него опухоль. Вторая почка у мужчины здоровая, поэтому в ближайшее время он сможет вернуться к привычному образу жизни.

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