В Раменской больнице вылечили ребенка с редким паразитарным заболеванием после отдыха в Египте

Специалисты Раменской больницы спасли ребенка, который во время отдыха в Египте заразился редкими паразитами. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение в тяжелом состоянии поступил мальчик в возрасте пяти лет. У ребенка поднялась температура, болел живот и появились высыпания на коже.

В ходе обследования у маленького пациента выявили воспаление аппендикса, гнойный выпот в животе и отечность подвздошной кишки. Мальчика направили на операцию.

Врачи удалили ребенку аппендикс и направили его на гистологию. Оказалось, что в просвете отростка кишки размножились редкие глисты анкилостомы. Эти паразиты попадают в организм при заглатывании или через кожу и поражают пищеварительную систему и легкие человека. При отсутствии лечения зараженному пациенту грозит летальный исход.

Определив причину воспаления, врачи оперативно назначили лечение. Ребенок провел в больнице 12 дней, в том числе несколько дней в реанимации. После курса лечения он еще раз сдал анализы — паразиты выявлены не были. На данный момент мальчик выписан.

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