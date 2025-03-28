В Раменской больнице вылечили ребенка с редким паразитарным заболеванием после отдыха в Египте
Врачи в Раменском спасли ребенка, который заразился редкими паразитами в Египте
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Раменской больницы спасли ребенка, который во время отдыха в Египте заразился редкими паразитами. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение в тяжелом состоянии поступил мальчик в возрасте пяти лет. У ребенка поднялась температура, болел живот и появились высыпания на коже.
В ходе обследования у маленького пациента выявили воспаление аппендикса, гнойный выпот в животе и отечность подвздошной кишки. Мальчика направили на операцию.
Врачи удалили ребенку аппендикс и направили его на гистологию. Оказалось, что в просвете отростка кишки размножились редкие глисты анкилостомы. Эти паразиты попадают в организм при заглатывании или через кожу и поражают пищеварительную систему и легкие человека. При отсутствии лечения зараженному пациенту грозит летальный исход.
Определив причину воспаления, врачи оперативно назначили лечение. Ребенок провел в больнице 12 дней, в том числе несколько дней в реанимации. После курса лечения он еще раз сдал анализы — паразиты выявлены не были. На данный момент мальчик выписан.
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