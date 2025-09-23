В Раменском более чем наполовину построили фабрику по производству кормов для домашних животных
Новый завод по производству кормов для домашних животных появится в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Степень строительной готовности новой фабрики по производству кормов для домашних животных в Раменском составила 65%. О ходе реализации проекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Завод возводится в деревне Никулино. Заказчиком проекта является пищевой комбинат «Рускон». В запуск предприятия инвестируют около 400 млн рублей.
Площадь объекта составит 5 тыс. кв. м. Открыть его планируется летом следующего года. Здесь будут производить 24 тыс. тонн корма в год.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале строительства нескольких индустриальных парков.