В Раменском более чем наполовину построили фабрику по производству кормов для домашних животных

Степень строительной готовности новой фабрики по производству кормов для домашних животных в Раменском составила 65%. О ходе реализации проекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Завод возводится в деревне Никулино. Заказчиком проекта является пищевой комбинат «Рускон». В запуск предприятия инвестируют около 400 млн рублей.

Площадь объекта составит 5 тыс. кв. м. Открыть его планируется летом следующего года. Здесь будут производить 24 тыс. тонн корма в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале строительства нескольких индустриальных парков.