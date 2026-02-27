В Раменском на дорогах проведут уборку и вывоз снега

Специалисты Мосавтодора продолжают работы по зимнему содержанию на региональных дорогах Раменского округа, специалисты ведут уборку и вывоз снега, а также противогололедную обработку дорог, тротуаров и посадочных площадок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, дорожники восстановили отсутствующее остекление остановочного павильона на Донинском шоссе, очистили остановку от граффити в поселке Быково на Пушкинской улице, восстановили поврежденные дорожные знаки в городе Раменское на улице Карла Маркса и Донинском шоссе и в деревне Хрипань на Центральной улице. Помимо этого, они провели ремонт линий наружного освещения вдоль дороги на Островецком шоссе в деревне Верее и на Егорьевском шоссе вблизи деревни Аринино.

