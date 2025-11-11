В Раменском началась проверка после того, как школьник ударил сверстника и угрожал ему ножом

В Раменском прокуратура организовала проверку после того, как в одной из школ округа произошла драка между учащимися. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел в здании образовательного учреждения. На перемене возник конфликт между учащимися девятого класса. В ходе разборок один из школьников ударил оппонента и угрожал ему раскладным ножом.

Пострадавшему оказали всю необходимую медпомощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

