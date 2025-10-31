В Жуковском осудят 19-летнего курьера телефонных мошенников

В Жуковском перед судом предстанет 19-летний житель Подмосковья, выступавший в роли курьера телефонных мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Жертвой аферистов стала местная жительница в возрасте 76 лет. Злоумышленники позвонили женщине под видом сотрудников Ростелекома и полиции и заявили, что деньги с ее счета перечисляются террористам. Пенсионерку заверили в том, что для сохранения денежных средств их необходимо обналичить и передать курьеру для зачисления на «безопасный счет».

Пенсионерка выполнила указания злоумышленников и передала мошенникам более 1,1 млн руб.

Уголовное дело в отношении курьера рассмотрит Жуковский городской суд. Также прокуратура заявила гражданский иск о возмещении потерпевшей причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Жуковском осудят девушку-курьера телефонных мошенников, обманувших подростков на 1,2 млн руб.