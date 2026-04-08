В Раменском началась заливка бетона в основании второго корпуса «Софьинской школы»

В Раменском стартовал важный этап строительства — началась заливка первого бетона в фундамент второго корпуса «Софьинской школы». Работы ведутся согласно региональной программе развития образовательной инфраструктуры, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Технология строительства предусматривает разбивку фундамента на несколько захваток, каждая из которых заливается монолитом. Такой подход обеспечивает высокую прочность и долговечность основания здания, что особенно важно для объектов социального значения.

По словам министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского, на строительной площадке сейчас задействованы 30 рабочих и 3 единицы техники. Специалисты сосредоточены на выполнении монолитных работ, которые станут основой будущего здания школы.

Новый корпус рассчитан на 200 учащихся. Внутри разместят современные учебные классы, специализированные мастерские, помещения для работы различных кружков и секций, просторный спортивный зал, информационно‐библиотечный центр, административные кабинеты.

Благоустройство прилегающей территории также входит в планы проекта. Здесь обустроят полноценное спортивное ядро с площадками для разных видов активности, уютные зоны отдыха для учащихся и специальные площадки для проведения общешкольных мероприятий на открытом воздухе.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что школа №1 откроется после капитального ремонта в Кашире в 2026 году.