В Раменском наполовину завершили капремонт Рыболовской школы

В деревне Морозово, д. 131ш, Раменского округа продолжается капитальный ремонт Рыболовской средней школы, строительная готовность объекта превысила 55%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 50 строителей и две единицы техники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, электромонтажные работы, ремонт фасада, монтаж инженерных коммуникаций.

В здании проведут кровельные и фасадные работы, внутреннюю отделку помещений, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования и не только. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.