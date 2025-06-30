В Раменском открыли обновленную поликлинику

В залинейной части Раменского после ремонта открыли обновленную поликлинику, медицинскую помощь в которой получают более 17,5 тыс. человек, включая детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря проведенному ремонту медицинская помощь стала доступнее для жителей Раменского муниципального округа. Здесь созданы комфортные условия как для пациентов, так и медицинских работников», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, рабочие обустроили здесь удобные зоны ожидания, установили современную и понятную навигацию, а также необходимое медицинское оборудование. В общей сложности на ремонт направили более 186 млн рублей.

Для пациентов будут доступны кабинеты профилактической работы, выписки льготных лекарственных препаратов, неотложной медицинской помощи и не только.

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