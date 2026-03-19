В Раменском почти построили предприятие по производству корма для домашних животных

В Раменском почти завершили строительство нового предприятия по производству корма для домашних животных. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует ООО «КППП «Рускон», которое занимается производством консервов и готовых блюд длительного хранения. Объем инвестиций составил около 400 млн рублей.

Предприятие строится в деревне Никулино. Площадь комплекса составляет около 4,6 тыс. кв. м. Здесь планируется выпускать до 24 тыс. тонн корма в год.

Сейчас степень готовности объекта составляет 90%. Завершить строительство планируется в апреле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.