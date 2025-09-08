В Раменском полицейские уничтожили более 800 кг наркотиков

Сотрудники МУ МВД России «Раменское» в рамках профилактической операции «Мак-2025», которая направлена на противодействие незаконному обороту наркотиков, ликвидировали крупную плантацию наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что наркотикосодержащие растения обнаружили на поле площадью 1 га вблизи деревни Строкино. В результате полицейские с помощью специальной техники уничтожили более 800 кг запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.