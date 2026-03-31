В Раменском после капремонта открыли терапевтический корпус больницы

Терапевтический корпус Раменской больницы возобновил работу после капитального ремонта, он рассчитан на 175 коек круглосуточного пребывания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря капремонту в терапевтическом корпусе Раменской больницы были созданы комфортные условия как для работы врачей, так и для пребывания пациентов», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что палаты сделали маломестными, там появились санузлы и душевые. В приемном отделении внедрили систему триажа — разделение пациентов в соответствии с тяжестью состояния. В корпусе установили современное диагностическое оборудование, в том числе аппараты КТ, УЗИ. В рамках ремонта в здании также обновили фасады, изменили планировку внутренних помещений, заменили инженерные коммуникации и не только.

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан добавил, что ежегодно в терапевтическом корпусе смогут проходить плановое и экстренное лечение почти 2 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.