В Раменском построят детский сад и дом в составе ЖК «G3 Театральный»

В Раменском округе продолжается строительство ЖК «G3 Театральный», девелопер проекта — G3 Group —ведет работы по возведению детского сада и второго корпуса жилого комплекса. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На стройплощадке дома рабочие ведут монтаж фасадной системы, устанавливают кронштейны фасадной подсистемы, утепляют фасад и не только. В помещении детского сада начались работы по устройству дорожного основания автомобильной стоянки со стороны улицы Театральная, продолжается монтаж лифтового оборудования и трассы газопровода по фасаду и кровле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.