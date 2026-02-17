В Раменском построят новый детский сад в ЖК «G3 Театральный»

В Раменском округе возводят ЖК «G3 Театральный», девелопер проекта — G3 Group продолжает работы на стройплощадке современного детского сада, рассчитанного на 65 мест, который будет расположен на первом этаже дома № 2. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители ведут отделочные работы, после чего оснастят детский сад мебелью и другим необходимым оборудованием. Ввести в эксплуатацию дом № 2 вместе с детским садом планируется в апреле 2026 года. После этого его передадут муниципалитету.

На территории ЖК также обустроят закрытый двор без машин, детские и спортивные площадки для всех возрастов, коммерческие помещения и большую парковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.