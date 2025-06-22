В Раменском прошел памятный митинг «Эхо Побед»

В Раменском округе в День памяти и скорби, 22 июня, прошел памятный митинг «Эхо Побед», посвященный 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе со ссылкой на Ассоциацию работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации.

В рамках мероприятия жители почтили память героев и приняли участие в торжественном шествии. Кроме того, в рамках митинга состоялись зажжение свечей и возложение алых гвоздик к Вечному огню. Для посетителей также подготовили концерт с выступлениями артистов Фонда поддержки одаренных детей и молодежи «АРТ-ЭКСПРЕСС», благотворительную выставку «СВОя рубаха», посвященная участникам специальной военной операции. Почетным гостем мероприятия стал доброволец из Дагестана Закарья Алиев.

Митинг организовали в рамках Ежегодной всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» под руководством Харитона Руденко при поддержке Раменского молодежного центра и Фонда поддержки одаренных детей и молодежи «АРТ-ЭКСПРЕСС» .

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.