В Раменском проведут благоустройство лесопарка «Восьмидорожье»

Лесопарк «Восьмидорожье» благоустроят в Раменском на территории 50 га. О планах работ рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

На территории создадут дорожки и тропинки протяженностью 9,3 км. Здесь появится велолыжероллерная трасса, дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Также обустроят четыре спортивные зоны общей площадью почти 3 тыс. кв. м и три детские площадки на 1,2 тыс. кв. м. Помимо этого, появится площадка для выгула собак.

Завершение всех работ запланировано на сентябрь текущего года.

