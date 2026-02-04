В Раменском проведут капремонт Рыболовской школы

В деревне Морозово, д.131ш в Раменском округе продолжается капитальный ремонт Рыболовской школы, строители завершили демонтажные работы и приступили к кладке перегородок и устройству новых инженерных сетей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы, направленной на улучшение инфраструктуры образовательных учреждений региона, в них задействованы более 50 рабочих.

Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, внутреннюю отделку помещений, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования и не только. Открыть обновленную школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.