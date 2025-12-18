В Раменском реализуют жилой квартал G3 Михалевич

В Раменском округе возведут первую очередь жилого квартала G3 Михалевич от девелопера G3 Group. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители ведут работы по возведению подземной части двух жилых домов первой очереди. В частности, производят армирование фундаментных плит и стен подземной части дома и не только.

В рамках проекта в квартале создадут закрытые зеленые дворы, игровые зоны для детей, спортивные площадки, Wi-Fi на территории. Там также появятся магазины на первых этажах, детский сад, прогулочный сквер, велосипедные дорожки и парковочные места, прогулочная зона.

