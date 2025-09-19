В Раменском состоится всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта «Победа»

Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта «Победа» пройдет в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском 24-28 сентября. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В мероприятии примут участие более 1 тыс. представителей учащейся молодежи со всей страны. В программе фестиваля — соревнования по спортивному программированию и фиджитал-стрельбе, а также гонки дронов.

Помимо этого, гостей мероприятия ждут мастер-классы по «дрон баскетболу», гжельской росписи и плетению маскировочных сетей. Будут работать зоны активностей, в том числе зона виртуальных симуляторов и VR-тир.

Кроме того, будут проходить круглые столы и исторические выставки, посвященные 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

