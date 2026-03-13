В Раменском стартовали основные работы по строительству корпуса Софьинской школы

В Раменском округе начался основной этап работ по строительству нового учебного корпуса Софьинской школы, рассчитанного на 200 мест, подрядчик ведет работы по армированию фундаментной плиты под пристройку школы и под башенный кран. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2027 году.

В здании обустроят учебные классы и мастерские, помещения для кружков, спортивный зал, информационно-библиотечный центр и административные помещения. На прилегающей территории разместят спортивное ядро, зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.