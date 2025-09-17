В Раменском стартовало строительство первой очереди ЖК G3 Михалевич

Строители приступили к разработке котлована, общий объем предстоящих работ составит 30 тыс. кв. м. Они также ведут устройство сетей временного электроснабжения и электроосвещения, а также обустройство бытовых городков для строителей. В рамках проекта здесь также создадут закрытые зеленые дворы, игровые зоны, спортивные площадки, детский сад, парковочные места, прогулочные зоны и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.