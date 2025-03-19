В Раменском строители начали возводить второй этаж нового детского сада

На Донинском шоссе в Раменском округе на территории ЖК «Молодежный» продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 225 мест, подрядчик занимается возведением второго этажа здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На стройплощадке работают более 50 сотрудников и три единицы техники. В данный момент проводятся работы по кладке наружных и внутренних стен, устройству наружных инженерных сетей и утеплению техподполья», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, общая стройготовность объекта превысила 15%. Завершить строительство планируют в начале осени 2025 года.

Площадь здания составит более 3,3 тыс. кв. м, в нем разместят 10 групп с раздевальными, буфетными, спальнями, игровыми и санузлами. Для детей также обустроят залы для музыки и физкультуры, кружковую, кабинет логопеда и другие помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.